Під завалами ТЦ у Кременчуці знайшли ще п'ять фрагментів тіл

Рятувальники під завалами торгового центру "Амстор" у Кременчуці знайшли ще п'ять фрагментів тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій .

Станом на 15:20 30 червня аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару продовжуються. Всього під завалами ТЦ знайшли 22 фрагменти тіл.

Нагадаємо, що Росія 27 червня завдала ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці. Окупанти випустили 10 ракет.

Пізніше стало відомо, що під час російської атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.

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