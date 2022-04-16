Під завалами - загиблі: відео руйнувань у мікрорайоні "Східний" Маріуполя

Маріупольська міська рада опублікувала відео зруйнованого окупантами мікрорайону "Східний". На кадрах можна побачити пробиті снарядами багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міськради .

Зазначається, що окупанти самі знімають на відео свої військові злочини для Міжнародного кримінального суду в Гаазі. "Збирають компромат на себе, хизуючись тим, що "своїх не кидають", - резюмують у міській раді.

"Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. Так, на думку окупанта, виглядає "звільнення", - підписали відео в міськраді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір" - жителів змушують працювати за їжу.

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