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Під завалами - загиблі: відео руйнувань у мікрорайоні "Східний" Маріуполя

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Маріуполь, Субота 16 квітня 2022 17:08
Під завалами - загиблі: відео руйнувань у мікрорайоні "Східний" Маріуполя Фото: Відео руйнувань у мікрорайоні "Східний" Маріуполя (t me Pravda_Gerashchenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Маріупольська міська рада опублікувала відео зруйнованого окупантами мікрорайону "Східний". На кадрах можна побачити пробиті снарядами багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міськради.

"Будинки наскрізь пробиті, під завалами - загиблі. Так, на думку окупанта, виглядає "звільнення", - підписали відео в міськраді.

Зазначається, що окупанти самі знімають на відео свої військові злочини для Міжнародного кримінального суду в Гаазі. "Збирають компромат на себе, хизуючись тим, що "своїх не кидають", - резюмують у міській раді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір" - жителів змушують працювати за їжу.

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