Завадили облаштувати позиції. В Бахмуті снайпери відпрацювали по ворожих штурмовиках

Українські снайпери продовжують нищити ворога в Бахмуті. Відпрацювали по російських штурмовиках й завадили їм закріпитися на зайнятих ділянках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Завдяки своїй роботі наші воїни завадили ворогу закріпитись на зайнятих ділянках і облаштувати позиції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно снайпери ССО показали "нічне полювання" під Бахмутом.

Також ще одним відео поділилась й розвідка. Снайпери ГУР майстерно знищують ворогів один за одним.

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