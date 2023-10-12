Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році

Фактор погоди

На думку західних та українських військових аналітиків, через погіршення погоди у ЗСУ залишається невелике вікно можливостей до кінця цього року для проведення бойових дій.

Наразі наші бригади діють невеликими піхотними групами і для них погодний фактор не становить вкрай серйозної перепони. Втім для швидшого просування необхідно вводити в бій бронетехніку, для якої осінньо-зимове бездоріжжя може стати проблемою.

Тому експерти схиляються до думки, що погодні умови об'єктивно ускладнять та сповільнять просування українських сил. Тому у них є фактично близько місяця для активних боїв перш ніж підуть проливні дощі, сніг та морози.

Завдання до кінця року

Найчастіше у військових колах говорять про звільнення Токмака на півдні та/або Бахмута на сході. При цьому президент Володимир Зеленський теж говорив про плани звільнити "Бахмут і ще два міста", ймовірно, кажучи про цілі до кінця цього року.

Що в планах ворога

Водночас російські війська не мають суттєвих проривів. Ворог фактично не має результатів у спробах провести наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. При цьому росіяни поки ще добре проводять оборону.

Зараз план російського командування виглядає так. Задача-максимум - окупувати всю територію Луганської області, вирівнявши лінію фронту по річці Оскіл, і тим самим створити умови для подальшого захоплення всього Донбасу.

Задача-мінімум - своїми активними діями на Харківщині та Луганщині відтягнути українські резерви з-під Бахмута та півдня.

Наміри Кремля продовжувати війну доводять два факти: Москва вирішила збільшила витрати на оборону та силовий апарат - у 2024 році вони складуть 40% від їхнього бюджету. При цьому в Міноборони РФ заявили про план досягнення цілей "СВО" у наступному році.

Наступ України не зупинятиметься

Представники української влади зазначають, що наступ Сил оборони не зупинятиметься ні восени, ні взимку - допоки не будуть звільнені всі окуповані території.

Три сценарії війни у 2024 році

За результатами спілкування з представниками розвідки, військовими та аналітиками імовірні три сценарії розвитку війни для України у 2024 році.

Оптимістичний - це коли українська армія до середини наступного року звільняє весь південь, в тому числі Крим, а в другій половині року розпочинає деокупацію Сходу.

Середній або проміжний сценарій - в першому півріччі 2024-го Сили оборони доходять до узбережжя Азовського моря, в другому - розпочинають деокупацію Криму, а далі - Донецької та Луганської областей.

Найгірший сценарій - якщо українській армії не вдається зрушити лінію фронту або війна перетворюється у позиційні бої за окреме село.

Зазначимо, що за всіх описаних вище сценаріїв висока ймовірність затягування війни і на 2025 рік. Як-от в коментарі виданню сказав військовий експерт Сергій Грабський, "загалом 2024 рік виглядає таким, що не стане остаточним роком нашої перемоги".

Що каже військово-політичне керівництво про терміни війни

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю заявив, що Україна перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим.

При цьому опитані РБК-Україна експерти розходяться у думці, на якому етапі війна в Україні насправді.

Тим часом керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що по оцінці економіки, РФ здатна вести війну до 2025 року. За кількістю техніки - до 2026 максимум, оскільки людського ресурсу ворогу вистачить надовго.

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