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Затягивание времени. У Зеленского отреагировали на решение КСУ по новым судьям

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 18:59
Затягивание времени. У Зеленского отреагировали на решение КСУ по новым судьям Фото: пресс-секретарь президент Сергей Никифоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

У президента Украины Владимира Зеленского расценили решение Конституционного суда отложить приведение к присяге судей Александра Петришина и Оксаны Грищук как затягивание времени. А также как проявление "круговой поруки в судебной системе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ", - отметил Никифоров.

По его словам, Зеленский надеется, что в Верховном Суде "осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны".

Напомним, сегодня КСУ отложил приведение к присяге новых судей до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины.

Дело в том, что президент Зеленский назначил Петришина и Грищук на место уволенных Александра Тупицкого и Александра Касминина, которые добились того, что указ об их увольнении был признан незаконным.

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