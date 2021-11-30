ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Затягування часу. У Зеленського відреагували на рішення КСУ щодо нових суддів

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 листопада 2021 18:59
Затягування часу. У Зеленського відреагували на рішення КСУ щодо нових суддів Фото: прес-секретар президент Сергій Никифоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У президента України Володимира Зеленського розцінили рішення Конституційного суду відкласти приведення до присяги суддів Олександра Петришина та Оксани Грищук як затягування часу. А також як прояв "кругової поруки в судовій системі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу в надії на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд прийме вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ", - зазначив Никифоров.

За його словами, Зеленський сподівається, що у Верховному Суді "усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни".

Нагадаємо, сьогодні КСУ відклав приведення до присяги нових суддів до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України.

Справа в тому, що президент Зеленський призначив Петришина і Грищук на місце звільнених Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, які домоглися того, що указ про їх звільнення був визнаний незаконним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Конституционный суд Украины
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни