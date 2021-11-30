Затягування часу. У Зеленського відреагували на рішення КСУ щодо нових суддів

У президента України Володимира Зеленського розцінили рішення Конституційного суду відкласти приведення до присяги суддів Олександра Петришина та Оксани Грищук як затягування часу. А також як прояв "кругової поруки в судовій системі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу в надії на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд прийме вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ", - зазначив Никифоров.

За його словами, Зеленський сподівається, що у Верховному Суді "усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни".