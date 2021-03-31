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Затягивание реформы УЗ будет иметь негативные последствия для Украины, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Затягивание с реформой "Укрзализныци" негативно скажется на ситуации в компании, которая продолжает терять потребителей из-за низкого качества предоставляемых услуг.

Об этом заявил глава ALLRail - международной организации пассажирского транспорта в Европе Ник Брукс в интервью РБК-Украина.

"Реформа нужна срочно. Мы призываем к либерализации рынка, потому что доказано: только либерализация ведет к эффективным железнодорожным услугам, которые обходятся правительствам и налогоплательщикам дешевле", - сказал Брукс.

Он подчеркнул: финансы, которые сейчас тратятся на неэффективного оператора-монополиста, можно "высвободить" и потратить на улучшение всей железнодорожной системы. Например, инвестировать в инфраструктуру, которая в настоящее время находится в критическом состоянии.

В свою очередь реформирование УЗ и инвестиции в улучшение инфраструктуры, по словам Брукса, будут способствовать привлечению новых частных операторов, что положительно скажется на качестве услуг и увеличит численность потребителей услуг УЗ.

"В конечном итоге это приведет к быстрому переходу на железнодорожный транспорт и пассажиров, и грузоперевозчиков", - подчеркнул Брукс.

По его словам, любое затягивание реформы УЗ будет иметь негативные последствия для Украины.

"Единый европейский железнодорожный рынок станет источником нашего коллективного будущего процветания и благополучия. Если же Украина будет по-прежнему придерживаться неудачной исторической модели - это очень плохо для ЕС, но гораздо хуже для самой Украины", - подытожил Брукс.

Напомним, экс-глава "Укрзализныци" Владимир Жмак ранее заявлял, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 профильные компании по европейским стандартам, а непрофильные активы выставят на продажу. Он начал реформу с выделения компаний УЗ Карго и УЗ Инфра, которые должны были заниматься грузоперевозками и инфраструктурой соответственно. Но набсовет УЗ заблокировал реформу, а позже - уволил его единогласным решением.

Ранее экс-премьер Владимир Гройсман подчеркивал: "Укрзализныця" нуждается в масштабном реформировании и финансовой поддержке от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.

В свою очередь народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко заявила, что смена руководителя "Укрзализныци" каждые полгода недопустима, поэтому правительство и наблюдательный совет УЗ должны пересмотреть политику назначения руководства госкомпаний.

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Новости Украины Укрзализныцяреформы
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