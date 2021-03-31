Затягування реформи УЗ буде мати негативні наслідки для України, - експерт

"Реформа потрібна терміново. Ми закликаємо до лібералізації ринку, тому що доведено: тільки лібералізація веде до ефективних залізничних послуг, які обходяться урядам і платникам податків дешевше", - сказав Брукс.

Він підкреслив: фінанси, які зараз витрачаються на неефективного оператора-монополіста, можна "визволити" і витратити на поліпшення всієї залізничної системи. Наприклад, інвестувати в інфраструктуру, яка зараз знаходиться в критичному стані.

Своєю чергою реформування УЗ та інвестиції в поліпшення інфраструктури, за словами Брукса, сприятимуть залученню нових приватних операторів, що позитивно позначиться на якості послуг і збільшить чисельність споживачів послуг УЗ.

"В кінцевому підсумку це призведе до швидкого переходу на залізничний транспорт і пасажирів, і вантажоперевізників", - підкреслив Брукс.

За його словами, будь-яке затягування реформи УЗ буде мати негативні наслідки для України.

"Єдиний європейський залізничний ринок стане джерелом нашого колективного майбутнього процвітання і благополуччя. Якщо ж Україна буде дотримуватися невдалої історичної моделі - це дуже погано для ЄС, але набагато гірше для самої України", - підсумував Брукс.