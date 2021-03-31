Затягування реформи УЗ буде мати негативні наслідки для України, - експерт

Зволікання з реформою "Укрзалізниці" негативно позначиться на ситуації в компанії, яка продовжує втрачати споживачів через низьку якість надаваних послуг.
Про це заявив глава ALLRail - міжнародної організації пасажирського транспорту в Європі Нік Брукс в інтерв'ю РБК-Україна.
"Реформа потрібна терміново. Ми закликаємо до лібералізації ринку, тому що доведено: тільки лібералізація веде до ефективних залізничних послуг, які обходяться урядам і платникам податків дешевше", - сказав Брукс.
Він підкреслив: фінанси, які зараз витрачаються на неефективного оператора-монополіста, можна "визволити" і витратити на поліпшення всієї залізничної системи. Наприклад, інвестувати в інфраструктуру, яка зараз знаходиться в критичному стані.
Своєю чергою реформування УЗ та інвестиції в поліпшення інфраструктури, за словами Брукса, сприятимуть залученню нових приватних операторів, що позитивно позначиться на якості послуг і збільшить чисельність споживачів послуг УЗ.
"В кінцевому підсумку це призведе до швидкого переходу на залізничний транспорт і пасажирів, і вантажоперевізників", - підкреслив Брукс.
За його словами, будь-яке затягування реформи УЗ буде мати негативні наслідки для України.
"Єдиний європейський залізничний ринок стане джерелом нашого колективного майбутнього процвітання і благополуччя. Якщо ж Україна буде дотримуватися невдалої історичної моделі - це дуже погано для ЄС, але набагато гірше для самої України", - підсумував Брукс.
Нагадаємо, екс-глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак раніше заявляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 профільні компанії за європейськими стандартами, а непрофільні активи виставлять на продаж. Він розпочав реформу з виділення компаній УЗ Карго і УЗ Інфра, які повинні були займатися перевезеннями вантажів та інфраструктурою відповідно. Але наглядова рада УЗ заблокувала реформу, а пізніше - звільнила його одноголосним рішенням.
Раніше екс-прем'єр Володимир Гройсман підкреслював: "Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та фінансової підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.
Своєю чергою народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко заявила, що зміна керівника "Укрзалізниці" кожні півроку неприпустима, тому уряд і наглядова рада УЗ повинні переглянути політику призначення керівництва держкомпаній.