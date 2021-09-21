Затягиваем пояса: Tesla урезает бонусы новым покупателям электромобилей

Tesla временно прекращает действие своей бонусной программы для новых владельцев электромобилей. Скидки действуют только для покупателей солнечных крыш Solar Roof для домов.

Tesla свернула бонусы для новых покупателей своих электромобилей. Ранее производитель использовал специальную реферальную программу. Ее суть заключалась в том, что владелец Tesla делился с потенциальным покупателем уникальным кодом, который предоставлял новичку скидку на электрокар, или другие приятные бонусы.

Чаще всего Tesla предлагала бесплатную зарядку на Superchaeger. Несколько лет назад компания даже дарила Tesla Roadster тем клиентам, которые "заманили" достаточное количество новых покупателей. Как отмечает Electrek, около 80 владельцев Tesla получили бесплатно двухместные машины.

Но с 18 сентября 2021 года действие бонусной программы было прекращено. На данный момент бонусы действую только для тех, кто покупает стационарные солнечные крыши Solar Roof для домов. Впрочем, по информации источников внутри компании, пауза с поощрительными бонусами не будет долгой. Вместо уникальных кодов бонусы будут начисляться персонально на основании отправки приглашений через фирменное приложение.

Пока неизвестно, какие новые бонусы введет американский производитель электромобилей для своих верных клиентов. Но есть вероятность того, что от раздачи бесплатных часов зарядки на супербыстрых зарядных станциях "Тесле" придется отказаться – только за первые шесть месяцев 2021 года компания потратила более 23 миллионов долларов на бесплатные акционные часы зарядки на Supercharger.