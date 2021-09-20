И на солнце бывают пятна: Volvo отзывает автомобили из-за проблем с ремнями безопасности

Компания Volvo, чьи автомобили славятся высоким уровнем безопасности, оказалась в непростой ситуации. Производителю придется отозвать почти 20 тысяч машин из-за проблем с ремнями безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Consumer Reports .

Компания Volvo объявила, что отзывает в США без малого 20 тысяч машин (если быть точным - 19 149) из-за проблемы с ремнями безопасности. В определенной степени эту историю можно причислить к категории "оксюморон", ведь никто иной как эта шведская компания в свое время стала пионером применения привычных ныне трехточечных ремней безопасности в дорожных автомобилях. Но, как говорится, и на солнце бывают пятна.

Шведский производитель заявляет, что ремни безопасности с автоматическим втягивающим устройством, произведенные компанией-поставщиком AutoLiv, не соответствуют требуемой спецификациями. Проблема заключается в компоненте, называемом автоматическим втягивающим устройством (ALR), который фиксирует ремень безопасности для удобной установки автокресла.

В результате обнаруженного дефекта функция блокировки, используемая для надежной фиксации детского сиденья, может быть отключена раньше. Это увеличивает риск травмы ребенка, сидящего в таком кресле.

Компания исправит проблему, проведя функциональную проверку проблемных автомобилей. При необходимости ремни безопасности будут заменены бесплатно для владельцев.

Отзыв включает в себя Volvo XC40 и XC40 2021 года, Volvo V60 и XC60 2021-2022 годов, а также некоторые другие. Всего в списке - девять моделей. Об аналогичных отзывных кампаниях на других рынках компания не сообщает - надо полагать, проблема касается только машин для Северной Америки.