Хоронить пока рано: компания Chevrolet анонсировала монструозный дизельный ДВС

Пикап Chevrolet Silverado Heavy Duty получит турбодизель с максимальным крутящим моментом в почти 1500 Нм. По этому показателю новинка станет рекордсменом в своем классе тяжелых пикапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TFLTruck.

В то время как во всем мире прочат двигателям внутреннего сгорания скорую кончину, концерн General Motors не отказывается от модернизации таких моторов. Компания готовит обновление для тяжелого пикапа Chevrolet Silverado Heavy Duty. Изюминкой рестайлинга станет доработанный 6,6-литровый турбодизель мощностью 512 л.с. и максимальным крутящим моментом аж 1471 Нм!

Обновление программного оборудования и перенастроенная выпускная система прибавили в сравнении с предшественником 61 лошадиную силу и 237 Нм.

Чтобы соответствовать новому усовершенствованному мотору, инженеры доработали и другие компоненты пикапа. Так, применена усиленная рама, доработані трансмиссия и задний мост с измененным передаточным соотношением.

После появления серийного мощного пикапа Chevrolet Silverado, полноразмерный внедорожник от General Motors станет самым мощным автомобилем в своем классе. Главные конкуренты - RAM 3500 HD и Ford F-450 HD - оснащаются 426- и 482-сильными турбодизелями соответственно.

Пикапы с такими тяговитыми силовыми агрегатами (в США они относятся к категории truck, то есть грузовиков) способны буксировать прицепы общей массой 16-17 тонн. Можно не сомневаться, что и по этому параметру пикап от Chevrolet станет рекордсменом.