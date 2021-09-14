Не затронет только четыре региона: по всей Украине объявили пожарную опасность
Фото: в Украине объявили пожарную опасность (facebook.com/DSNSMYKOL)
В Украине в ближайшие два дня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не касается только трех областей и Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Угроза вспышки пожаров не распространяется только на Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, а также на оккупированный Крым.
"14-15 сентября в Украину чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Чрезвычайная пожарная опасность - это угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
Ранее сообщалось, что сегодня погода ухудшится в четырех областях.