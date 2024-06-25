Затримуються виплати переселенцям? Куди звернутися, щоб повідомити про проблему

Переселенці в Україні отримують щомісячну допомогу від держави. Проте бувають випадки, коли виплати можуть затримуватися.

Куди звертатися, щоб повідомити про затримки у виплатах - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Нагадаємо, що в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон внутрішньо переміщених осіб. У цю кількість не входять громадяни, які виїхали за кордон через війну та отримали тимчасовий захист в інших країнах.

Переселенці отримують виплати від держави. У березні 2024 року уряд змінив правила нарахування допомоги. Тепер її можуть отримати лише соціально вразливі громадяни з категорії ВПО.

Який розмір допомоги ВПО

Сума щомісячних виплат переселенцям не змінилася з початку повномасштабної війни. Дорослим нараховують по 2 тисячі гривень, а дітям - по 3 тисячі гривень. Таку ж суму допомоги отримують особи з інвалідністю з категорії ВПО.

Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця. Проте нерідко переселенці скаржаться на затримки у нарахуванні коштів.

Куди звертатися у разі затримок

Раніше в Мінреінтеграції заявляли, що найпоширенішою причиною затримок у нарахуванні виплат є технічна складова.

Якщо виплати ВПО затримуються, можна звернутися:

до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45;

на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua;

до органів соцзахисту чи ЦНАПів.

Також можна звернутися на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.

Кого можуть позбавити виплат

Уряд встановив, що головна вимога для продовження виплат ВПО є фінансова спроможність. Так, гарантовано отримуватимуть допомогу родини, дохід яких у розрахунку на одного члена сім'ї становить не більше 9 444 гривень.

Пенсіонерам-переселенцям, людям з інвалідністю I чи II групи, дітям-сиротам чи позбавленим батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам продовжують виплати автоматично.

Інші категорії ВПО повинні подати заяву на продовження допомоги.

При підготовці матеріалі використовувалися джерела: прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, урядовий портал, постанова Кабміну №94 від 26 січня 2024 року.