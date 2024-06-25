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Задерживаются выплаты переселенцам? Куда обратиться, чтобы сообщить о проблеме

Украина , Вторник 25 июня 2024 18:00
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Задерживаются выплаты переселенцам? Куда обратиться, чтобы сообщить о проблеме Фото: переселенцам напомнили, куда обращаться, если задерживаются выплаты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Переселенцы в Украине получают ежемесячное пособие от государства. Однако бывают случаи, когда выплаты могут задерживаться.

Куда обращаться, чтобы сообщить о задержках в выплатах - узнайте в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Напомним, что в Украине официально зарегистрировано более миллиона внутренне перемещенных лиц. В это количество не входят граждане, выехавшие за границу из-за войны и получившие временную защиту в других странах.

Переселенцы получают выплаты от государства. В марте 2024 года правительство изменило правила начисления помощи. Теперь ее могут получить только социально уязвимые граждане из категории ВПЛ.

Какой размер помощи ВПЛ

Сумма ежемесячных выплат переселенцам не изменилась с начала полномасштабной войны. Взрослым насчитывают по 2 тысячи гривен, а детям - по 3 тысячи гривен. Такую же сумму пособия получают лица с инвалидностью из категории ВПЛ.

Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца. Однако нередко переселенцы жалуются на задержки. в начислении средств.

Куда обращаться в случае задержек

Ранее в Минреинтеграции заявляли, что наиболее распространенной причиной задержек в начислении выплат является техническая составляющая.

Если выплаты ВПЛ задерживаются, можно обратиться:

  • в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45 ;
  • по электронному адресу Минсоца: zvernennya@mlsp.gov.ua;
  • в органы соцзащиты или ЦПАУ.

Также можно обратиться на горячую линию Офиса уполномоченного по ВПЛ по номеру +38 (066) 813-62-39.

Кого могут лишить выплат

Правительство установило, что главным требованием для продолжения выплат ВПЛ является финансовая способность. Так, гарантированно будут получать помощь семьи, доход которых в расчете на одного члена семьи составляет не более 9 444 гривен.

Пенсионерам-переселенцам, людям с инвалидностью I или II группы, детям-сиротам или лишенные родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям продолжают выплаты автоматически.

Другие категории ВПЛ должны подать заявление на продление помощи.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, правительственный портал, постановление Кабмина №94 от 26 января 2024 года.

Детальнее об условиях начисления выплат ВПЛ - в материале РБК-Украина.

Также отметим, что в правительстве рассказывали, когда переселенцы получат пособие за июнь.

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Министерство социальной политики Внутренне перемещенные лица Выплаты Министерство реинтеграции
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