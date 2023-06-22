Затримуватимуть підлеглих Шойгу. ПВК "Вагнера" формує військову поліцію в окупації, - ЗМІ

Зазначається, що ПВК "Вагнера" почала вербувати колишніх співробітників силових структур із досвідом оперативної роботи. Цих найманців планують відправити працювати у складі військової поліції на окупованих територіях України.

Видання повідомляє, що найманці набирають силовиків із "СОБРу", ОМОНу, "ГРОМу" та інших підрозділів. Це оголошення з'явилось сьогодні у соціальних мережах. У ньому написано, що робота орієнтована на затримання, оперативні та комендантські функції.

Що розповів про цю "роботу" вербувальник ПВК "Вагнера"

"Такі вакансії у найманців з'явилися вперше. З оперативників набираємо комендантський полк, будемо це називати військовою поліцією", - сказав вербувальник Денис.

Він пояснив, що треба буде стежити, аби всі дотримувались правил, шукати мародерів та боротись з пияцтвом. Також ці найманці будуть протидіяти диверсантам, займатимуться допитами та оперативною роботою.

Протидія підлеглим міністра оборони РФ Сергія Шойгу

Також найманці ПВК будуть слідкувати за іншими так званими добровольцями та представниками Міноборони РФ.

"Працюєте сміливо, жодних запитань не буде абсолютно, ви чого справді, жартуєте? Міноборонівця зловити - це не грішна справа. Тварини там розплодилися, бухають як свині. У нас є повністю всі повноваження", - сказав Денис.

Найманці будуть отримувати премії, але обирати територію, на якій проходитимеш "службу" не можна. Вербувальник зазначає, що ці "вакансії" можуть вже не бути актуальними через місяць, оскільки до ПВК телефонують з усіх регіонів РФ.

Конфлікт Пригожина та Шойгу

Міноборони РФ видало наказ про те, що всі найманці мають підписати контракт із військовим відомством России. Однак голова групи "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики не підпишуть контракти. За його словами, накази Шойгу мають поширюватись виключно на міністерство оборони.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що активність власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина може призвести до смути та заколоту на території Росії, оскільки він першим усвідомив нову реальність.