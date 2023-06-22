Будут задерживать подчиненных Шойгу. ЧВК "Вагнера" формирует военную полицию в оккупации, - СМИ

Отмечается, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать бывших сотрудников силовых структур с опытом оперативной работы. Этих наемников планируют отправить работать в составе военной полиции на оккупированных территориях Украины.

Издание сообщает, что наемники набирают силовиков из "СОБРа", ОМОНа, "ГРОМа" и других подразделений. Это объявление появилось сегодня в социальных сетях. В нем написано, что работа ориентирована на задержание, оперативные и комендантские функции.

Что рассказал об этой "работе" вербовщик ЧВК "Вагнера"

"Такие вакансии у наемников появились впервые. Из оперативников набираем комендантский полк, будем это называть военной полицией", - сказал вербовщик Денис.

Он пояснил, что надо будет следить, чтобы все соблюдали правила, искать мародеров и бороться с пьянством. Также эти наемники будут противодействовать диверсантам, заниматься допросами и оперативной работой.

Противодействие подчиненным министра обороны РФ Сергея Шойгу

Также наемники ЧВК будут следить за другими так называемыми добровольцами и представителями Минобороны РФ.

"Работаете смело, никаких вопросов не будет абсолютно, вы чего действительно, шутите? Минобороновца поймать - это не грешное дело. Животные там расплодились, бухают как свиньи. У нас есть полностью все полномочия", - сказал Денис.

Наемники будут получать премии, но выбирать территорию, на которой будешь проходить "службу" нельзя. Вербовщик отмечает, что эти "вакансии" могут уже не быть актуальными через месяц, поскольку в ЧВК звонят со всех регионов РФ.

Конфликт Пригожина и Шойгу

Минобороны РФ издало приказ о том, что все наемники должны подписать контракт с военным ведомством России. Однако глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики не подпишут контракты. По его словам, приказы Шойгу должны распространяться исключительно на министерство обороны.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина сказал, что активность владельца группы "Вагнер" Евгения Пригожина может привести к смуте и мятежу на территории России, поскольку он первым осознал новую реальность.