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Затримка виплат для ВПО: в Мінсоцполітики повідомили, коли надійдуть гроші

Фото: гроші для ВПО надійдуть до кінця місяця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Внутрішньо переміщені особи, які не отримали компенсацію за проживання 15 червня, можуть розраховувати на виплати наприкінці місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, частина ВПО отримує гроші щомісяця після 15 числа (тобто у першому виплатному періоді), а ще частина - після 28 числа (у другому виплатному періоді). 

"Тож, якщо ви не отримали кошти у першій половині поточного місяця, вони надійдуть на рахунки - до кінця червня", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявили, що видатки на соціальну сферу є пріоритетними для уряду і  другими за значимістю після видатків на оборону країни, на неї кошти спрямовуються першочергово. "Тож виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно", - додали в прес-службі.

Затримка виплат

Раніше в Мінреінтеграції заявили, що останніми днями на гарячу лінію міністерства почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.

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Міністерство соціальної політикиВнутрішньо переміщені особи