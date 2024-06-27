Затримка виплат для ВПО: в Мінсоцполітики повідомили, коли надійдуть гроші

Як зазначили в прес-службі, частина ВПО отримує гроші щомісяця після 15 числа (тобто у першому виплатному періоді), а ще частина - після 28 числа (у другому виплатному періоді).

"Тож, якщо ви не отримали кошти у першій половині поточного місяця, вони надійдуть на рахунки - до кінця червня", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявили, що видатки на соціальну сферу є пріоритетними для уряду і другими за значимістю після видатків на оборону країни, на неї кошти спрямовуються першочергово. "Тож виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно", - додали в прес-службі.

Затримка виплат

Раніше в Мінреінтеграції заявили, що останніми днями на гарячу лінію міністерства почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.