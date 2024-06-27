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Задержка выплат для ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда поступят деньги

Фото: деньги для ВПЛ поступят до конца месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Внутренне перемещенные лица, не получившие компенсацию за проживание 15 июня, могут рассчитывать на выплаты в конце месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, часть ВПЛ получает деньги ежемесячно после 15 числа (т.е. в первом выплатном периоде), а еще часть – после 28 числа (во втором выплатном периоде).

"Если вы не получили средства в первой половине текущего месяца, они поступят на счета - до конца июня", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что расходы на социальную сферу приоритетны для правительства и вторые по значимости после расходов на оборону страны, на нее средства направляются в первую очередь. "Поэтому выплата пособия на проживание для ВПЛ происходит поэтапно", - добавили в пресс-службе.

Задержка выплат

Ранее в Минреинтеграции заявили, что в последние дни на горячую линию министерства участились обращения ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня.

Внутри перемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей - 3000 гривен; для других - 2000 гривен. Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца.

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Министерство социальной политикиВнутренне перемещенные лица