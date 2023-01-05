Затримано одеського митника: заробляв на генераторах та акумуляторах

За даними слідства, старший державний інспектор одного з митних постів Одеської митниці вимагав кошти за ввезення на територію України та безперешкодне оформлення партії генераторів і акумуляторів. За такою схемою інспектор "заробляв" систематично. Свої послуги він оцінював від 200 до 1000 доларів залежно від обсягів партії.

Правоохоронці затримали зловмисника безпосередньо під час одержання чергової частини неправомірних коштів, а саме 1200 доларів.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від обійманої посади відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).