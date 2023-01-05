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Задержан одесский таможенник: зарабатывал на генераторах и аккумуляторах

Фото: одесский таможенник задержан с поличным (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Сотрудник Одесской таможни стремился разбогатеть на беспрепятственном ввозе столь необходимых украинцам товаров - генераторов и аккумуляторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни потребовал деньги за ввоз на территорию Украины и беспрепятственное оформление партии генераторов и аккумуляторов. По такой схеме инспектор "зарабатывал" систематически. Свои услуги он оценивал от 200 до 1000 долларов, в зависимости от объемов партии.

Правоохранители задержали злоумышленника непосредственно при получении очередной части неправомерных средств, а именно 1200 долларов.

Решаются вопросы о вручении задержанному подозрения, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности в соответствии с ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Недавно РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему на Житомирской таможне. Она нанесла ущерб государству на 40 млн гривен.

Ранее мы писали, что СБУ вместе с Бюро экономической безопасности разоблачили схему, блокировавшую вывоз украинского зерна в ЕС. Ежедневно ее организаторы получали "доходы" в сотни тысяч гривен.

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Государственная таможенная служба