Задержан одесский таможенник: зарабатывал на генераторах и аккумуляторах

По данным следствия, старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни потребовал деньги за ввоз на территорию Украины и беспрепятственное оформление партии генераторов и аккумуляторов. По такой схеме инспектор "зарабатывал" систематически. Свои услуги он оценивал от 200 до 1000 долларов, в зависимости от объемов партии.

Правоохранители задержали злоумышленника непосредственно при получении очередной части неправомерных средств, а именно 1200 долларов.

Решаются вопросы о вручении задержанному подозрения, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности в соответствии с ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).