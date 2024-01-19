Затримання бізнесмена Мазепи на кордоні: ДБР розповіло подробиці

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, якого затримали під час проходження україно-польського кордону.

ДБР називає затриманого організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС. затримали вчора, 18 січня спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон.

Крім того, повідомляється, що в різних регіонах України затримано ще трьох, як стверджують правоохоронці, учасників злочинної організації, у тому числі брата бізнесмена.

Фото: затримання бізнесмена Мазепи під час спроби перетнути кордон (dbr.gov.ua та gp.gov.ua)

Затримання Мазепи

Як повідомили джерела РБК-Україна, вчора на кордоні з польщею, на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" був затриманий український бізнесмен Ігор Мазепа, який є головою інвестиційної Concorde Capital. Крім того, були проведені обшуки в офісі компанії. Джерела повідомили, що справа пов'язана з отриманням права на землю для того, щоб збудувати котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park у районі Вишгороду під Києвом.

Варто зауважити, що Goodlife Park збудували ще у 2013 році. Площа котеджного містечка складає 40 га. Він розташований за 12 кілометрів від Києва.

У компанії своєю чергою підтвердили, що до них прийшли з обшуками. Втім, Concorde Capital стверджує, що заходи проводилися буцімто без ухвали суду.

Що відомо про цю справу

За версією ДБР, 29 листопада 2023 року було викрито та затримано учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС.

За даними правоохоронців, до злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Як встановили правоохоронці, вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи правові прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України.

При цьому інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

Надалі виконавці, від імені "підставних осіб", підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих у Київській області забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС, повідомили в ДБР.

Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок.

Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями. Фігурантам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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