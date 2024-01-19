Задержание бизнесмена Мазепы на границе: ГБР рассказало подробности

По данным источников РБК-Украина, речь идет об украинском бизнесмене, основателе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе, который был задержан во время прохождения украино-польской границы.

По данным ГБР, организатора схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, задержали вчера, 18 января, совместно с ДСР Нацполиции при попытке выезда за границу.

Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора.

Фото: задержание бизнесмена Мазепы при попытке пересечь границу (dbr.gov.ua и gp.gov.ua)

Задержание Мазепы

Как сообщили источники РБК-Украина, вчера на границе с польшей, на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" был задержан украинский бизнесмен Игорь Мазепа, являющийся главой инвестиционной Concorde Capital. Кроме того, были проведены обыски в офисе компании. Источники сообщили, что дело связано с получением права на землю для того, чтобы построить коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе под Киевом.

Стоит отметить, что Goodlife Park был построен еще в 2013 году. Площадь коттеджного городка составляет 40 га. Он расположен в 12 километрах от Киева.

В компании в свою очередь подтвердили, что к ним пришли с обысками. Впрочем, Concorde Capital утверждает, что мероприятия проводились якобы без определения суда.

Что известно об этом деле

Напомним, 29 ноября 2023 года работники ГБР совместно с ДСР Национальной полиции Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более чем 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

По данным правоохранителей, в преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, квалифицированные специалисты и представители госорганов.

Как установили правоохранители, они действовали в интересах нескольких застройщиков. Используя правовые пробелы в правовом статусе участков, организаторы из-за коррупционных связей в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины.

При этом другие участники подыскивали через социальные сети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы по выделению им земли в частную собственность. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за тяжелого материального положения.

В дальнейшем исполнители, от имени подставных лиц, подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они перепродавали землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему.

По такой схеме в течение 2020-2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, которые отнесены к землям водного фонда и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС, сообщили в ГБР.

Реализации преступной схемы способствовали действия отдельных должностных лиц органов Госгеокадастра, превысивших свои служебные полномочия при принятии решений по выделению земельных участков.

Действия участников преступной организации и других лиц квалифицированы по статьям 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), 233 (Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УКУ.

В ноябре 2023 было сообщено 8 подозрений по этим статьям. Фигурантам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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