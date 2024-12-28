Затримані поїзди і зникло світло: у двох областях РФ поскаржилися на дронові атаки
У Воронезькій та Бєлгородській областях (РФ) у ніч проти 28 грудня сталися повітряні удари із застосуванням безпілотників. Внаслідок дронової атаки в першому регіоні постраждала інфраструктура залізниці, а в другому - був знеструмлений населений пункт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернаторів Воронезької та Бєлгородської областей Олександра Гусєва та В'ячеслава Гладкова.
Воронезька область
За словами представника місцевої влади, у регіоні в одному з районів "під час падіння уламків безпілотника" стався обрив контактної мережі на залізниці, внаслідок чого затримано поїзди.
"До усунення наслідків зараз затриманий один поїзд, також очікуються затримки низки інших", - написав губернатор у своєму Telegram.
Російський чиновник стверджує, що у передмісті Воронежа та в кількох районах області начебто було знищено понад 10 безпілотників.
"За попередньою інформацією, постраждалих немає.... Для прискорення ліквідації наслідків створено спеціальний штаб Південно-Східної залізниці... Небезпека атаки БПЛА у Воронезькій області зберігається", - йдеться в заяві очільника Воронезької області.
Бєлгородська область
Між тим губернатор Бєлгородської області розповів у Telegram-каналі, що під атаку БПЛА потрапив Червоногвардійський район. Чиновник покладає на Україну відповідальність за даний повітряний удар.
За його словами, один з дронів ударив по селі Верхососна, й внаслідок атаки "пошкоджено лінію електропередачі - село тимчасово залишається без світла". Губернатор додав, що аварійні бригади займаються відновленням електрики.
Крім того, розповів російський чиновник, у селі Палатове "внаслідок детонації безпілотника" дві людини отримали поранення й були госпіталізовані.
"У селі у трьох житлових будинках вибиті вікна та посічені фасади", - каже Гладков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 грудня дрони атакували військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі.
На вибухи у Воронезькій області через удар БПЛА також скаржилися в РФ і 19 грудня.
А ввечері 27 жовтня внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод "Етанол спирт", розташований у Новохоперську Воронезької області. Дане підприємство, яке використовуються також у РФ для виготовлення палива для військових потреб та вибухових речовин, перед тим вже ставало об'єктом дронових ударів того місяця.
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