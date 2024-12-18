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У Воронезькій області росіяни скаржилися на вибухи: регіон атакували БпЛА

Середа 18 грудня 2024 00:52
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У Воронезькій області росіяни скаржилися на вибухи: регіон атакували БпЛА Фото: губернатор регіону говорив про атаку БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч з 17 на 18 грудня у Воронезькій області Росії було голосно. Місцеві жителі скаржилися на вибухи в небі над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Росіяни розповіли каналу SHOT, що всього було чути близько 4-6 вибухів. До того моменту, за попередньою інформацією, нібито було збито кілька повітряних цілей. Стверджується, що на відео, яке публікують у мережі, кадри знищення одного з безпілотних літальних апаратів.

"Пожеж і руйнувань на землі, за даними очевидців, поки що не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Також SHOT нагадав про заяву губернатора Воронезької області Олександра Гусєва. Трохи раніше він повідомляв, що черговими силами ППО в одному з районів регіону нібито був виявлений і знищений український безпілотник.

Крім того, Гусєв стверджував, що постраждалих і руйнувань не було.

Нагадаємо, рівно тиждень тому, в ніч на середу 11 грудня, дрони ГУР і Сил Оборони України атакували паливно-енергетичний комплекс у Брянській області Росії. Унаслідок атаки було пошкоджено щонайменше дві цистерни.

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Російська Федерація Воронежская область
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