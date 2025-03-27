Затримана глава Гагаузії звернулася до Путіна: просить тиснути на владу Молдови

Зазначається, що Гуцул звернулася до Путіна через своїх адвокатів. вона попросила російського диктатора тиснути на молдовську владу, щоб її звільнили з-під варти.

"Від імені гагаузького народу, який ніколи не зраджував своїх історичних друзів, ми звертаємося до вас, шановний Володимире Володимировичу, із закликом: використовуйте весь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів для тиску на молдовську владу з метою негайного припинення політичних репресій та мого якнайшвидшого звільнення", - закликала Гуцул.