Затримана глава Гагаузії звернулася до Путіна: просить тиснути на владу Молдови

Затримана глава автономного регіону Молдови Гагаузія Євгенія Гуцул звернулася до російського диктатора Володимира Путіна. Просить тиснути на молдовську владу, щоб її звільнили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Зазначається, що Гуцул звернулася до Путіна через своїх адвокатів. вона попросила російського диктатора тиснути на молдовську владу, щоб її звільнили з-під варти.
"Від імені гагаузького народу, який ніколи не зраджував своїх історичних друзів, ми звертаємося до вас, шановний Володимире Володимировичу, із закликом: використовуйте весь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів для тиску на молдовську владу з метою негайного припинення політичних репресій та мого якнайшвидшого звільнення", - закликала Гуцул.
Нагадаємо, днями в аеропорту Кишинева була затримана глава Гагаузії Євгенія Гуцул. Вона є фігуранткою кримінальної справи за звинуваченням в отриманні грошей з Росії для фінансування нині забороненої у країні проросійської партії "Шор".
Спочатку інформація про затримання Гуцул в аеропорту при виїзді з Молдови з'явилася на порталі Gagauznews з відповідним відео. Такі кадри були оприлюднені ввечері 25 березня.
Зазначається, що представники правоохоронних органів забрали у Гуцул паспорт.
Пізніше дані щодо затримання глави Гагаузії підтвердила представникам ЗМІ прессекретар Національного центру боротьби з корупцією Молдови Анжела Старінскі.
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