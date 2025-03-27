Задержанная глава Гагаузии обратилась к Путину: просит давить на власти Молдовы

В Молдове задержали главу Гагаузии

Напомним, на днях в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она является фигуранткой уголовного дела по обвинению в получении денег из России для финансирования ныне запрещенной в стране пророссийской партии "Шор".

Сначала информация о задержании Гуцул в аэропорту при выезде из Молдовы появилась на портале Gagauznews с соответствующим видео. Такие кадры были обнародованы вечером 25 марта.

Отмечается, что представители правоохранительных органов забрали у Гуцул паспорт.

Позже данные о задержании главы Гагаузии подтвердила представителям СМИ пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией Молдовы Анжела Старински.

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