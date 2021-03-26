Затор в Суэцком канале: мировая торговля теряет 400 млн долларов в час

Отмечается, что контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэце, заблокировал в канале более 230 судов.

Аналитики полагают, что возобновить движение вряд ли удастся ранее начала следующей недели. По словам экспертов, каждый день простоя Ever Given "добавляет задержки к нормальным грузопотока". Они прогнозируют возникновение новых проблем с поставками.

Специалисты заявляют, что перебои с поставками уже в полной мере ощутили американские импортеры. Затор повлиял и на импортную торговлю с Ближнего Востока и Индии.

Кроме того, в Суэцком канале "законсервированы" и пустые контейнеры, которые крайне необходимы для китайского экспорта.

Во Всемирном совете судоходства отмечают, что суточная пропускная способность канала составляет 106 судов, и что каждый лишний день простоя будет требовать все больше времени для возобновления поставок.

Как сообщалось, вчера цены на нефть снижались, несмотря на затор в Суэцком канале.

Как писало РБК-Украина, 24 марта огромный контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на маршруте образовались огромные пробки судов.