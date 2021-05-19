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Затопленные улицы, подвал городской больницы и дома: последствия непогоды в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовский области значительно ухудшилась погода. В частности, в Червонограде затопило улицы и дома.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в городе произошло подтопление подвала городской больницы, трех жилых домов, частично трех улиц. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Фото: Червоноград затопило (032.ua/news)

Кроме того, по состоянию на утро 19 мая, в Украине из-за сильного ветра и грозы обесточены 23 населенных пункта в 4 областях, а именно: Житомирская - 13, Сумской - 6, Донецкая - 2 и Кировоградская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Украине объявлено значительное усиление дождя к концу дня, а также штормовой ветер.

Отметим, вчера Киев накрыл ливень, в результате чего было затруднено движение транспорта. В частности, на улице Сечевых Стрельцов часть дерева упала на проезжую часть.

РБК-Украина писало, что синоптики УкрГидрометцентра назвали один день на этой неделе, когда будет солнечно.

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