Затоплення до 80 населених пунктів: через підрив Каховської ГЕС проводять евакуацію

Як зазначив Шмигаль, президент України скликав РНБО, після чого проведуть засідання Державної комісії ТЕБ і НС.

"Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва", написав він.

Шмигаль також повідомив, що оцінюються наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції однак через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена.

Потяг з Херсона

"Укрзалізниця" повідомила, що допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.

"Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди", - йдеться в повідомленні.

Крім того, мер Львова Андрій Садовий написав, що у звʼязку з підривом Каховської ГЕС збирають евакуаційну комісію у Львові. "Вже відомо про планову евакуацію місцевих мешканців. Маємо бути готові", - написав він у Facebook.

Евакуація вже почалася

За даними МВС України, станом на 10 годину 6 червня вже евакуйовано 742 особи.

"Вода прибуває. Ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи", - повідомили в МВС.

У відомстві також повідомили, що близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення, більшість з них - тимчасово окуповані.