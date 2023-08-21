Затоплені вулиці, "гейзери" та затримка транспорту: в Києві розгулялася негода

У Києві сьогодні, 21 серпня після тривалої спеки розгулялася негода. Деякі вулиці вже знатно підтопило, а місцями попереджають про проблеми з курсуванням громадського транспорту.
Що відомо про наслідки негоди в Києві - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.
Сьогодні вдень столицю накрила не лише потужна злива, а й місцями кияни чули грім.
Очевидці в мережі активно діляться наслідками негоду та діляться, що "погоду у Києві, можна описати фразою "ллє як з відра".
Значні затоплення вулиць фіксують на правому березі. Зокрема, на Лук'янівці. Крім того, "потоп" фіксують і на Кирилівській вулиці.
Щобільше, внаслідок потужних опадів забив "гейзер" неподалік торговельного центру "Україна". Імовірно, там стався прорив труби.
Тим часом у "Київпастранс" попереджають про затримку в русі транспорту, а саме:
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні вдень місцями в Києві та області дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі +16 +21 градус, а вдень +27 +32 градуси. При цьому в Києві вночі +18 +20, а вдень +28 +30 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.