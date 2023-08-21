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Затоплені вулиці, "гейзери" та затримка транспорту: в Києві розгулялася негода

Фото: у Києві 21 серпня розгулялася негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 21 серпня після тривалої спеки розгулялася негода. Деякі вулиці вже знатно підтопило, а місцями попереджають про проблеми з курсуванням громадського транспорту.

Що відомо про наслідки негоди в Києві - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Наслідки негоди

Сьогодні вдень столицю накрила не лише потужна злива, а й місцями кияни чули грім.

 

Очевидці в мережі активно діляться наслідками негоду та діляться, що "погоду у Києві, можна описати фразою "ллє як з відра".

 

Значні затоплення вулиць фіксують на правому березі. Зокрема, на Лук'янівці. Крім того, "потоп" фіксують і на Кирилівській вулиці.

 

Щобільше, внаслідок потужних опадів забив "гейзер" неподалік торговельного центру "Україна". Імовірно, там стався прорив труби.

 

Що з транспортом

 

Тим часом у "Київпастранс" попереджають про затримку в русі транспорту, а саме:

  • Затримується рух тролейбусів  №№19, 23, 31 по  вул.Дорогожицька - вул.Сім'ї Хохлових (рух відновлено о 15:37, курсування з відхиленням графіка).
  • Затримується рух трамваїв №№11к, 12к, 16к, 19к по вул.Сирецька (рух відновлено о 15:37, курсування з відхиленням графіка).
  • Затримується рух трамваїв №18 по  вул.Дмитрівська - вул.Коперника (рух відновлено о 15:37, курсування з відхиленням графіка).

Що кажуть синоптики

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні вдень місцями в Києві та області дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі +16 +21 градус, а вдень +27 +32 градуси. При цьому в Києві вночі +18 +20, а вдень +28 +30 градусів.

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