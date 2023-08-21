В Україну повертаються опади: де сьогодні чекати дощів

Погода в Україні сьогодні, 21 серпня, буде місцями з дощами. Проте вдень в усіх областях очікується спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень короткочасні дощі накриють північні та центральні регіони, а також Харківську область. Місцями очікуються грози.

На решті території України буде сухо. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у середньому буде у межах +27 +32 градуси, а на півдні очікується спека до +37.

Вночі температура опуститься до +16 +21 градуса. У південних областях вночі +20 +25 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде до +30 градусів, а вночі +18 +20 градусів.

Аномальна погода у світі

У Європі та США цього літа синоптики фіксують нові температурні рекорди. Вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще гарячіше.

Пекельна спека спричинила масштабні пожежі у Греції, зокрема на островах Родос та Корфу. Також лісові пожежі спалахнула на кордоні Іспанії та Франції, в Італії, Алжирі та Канаді.

Крім того, Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинули вже понад сотню людей.

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