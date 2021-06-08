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Погода в Украине не улучшается. Синоптики предупредили о грозах

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Киев, Вторник 08 июня 2021 08:36
Погода в Украине не улучшается. Синоптики предупредили о грозах Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 8 июня не улучшается. В стране второй день подряд идут сильные дожди.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Сегодня днем в Украине грозы (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха в большинстве областей будет от +21 до + 25.

Отметим, что в Украине лето началось с сильных ливней и грозы. Такая погода в стране была и весной. Некоторые города, такие как Мариуполь, Житомир, Севастополь, затопило.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни ожидается летняя, но грозы и дожди накроют всю территорию страны. Температура воздуха будет подниматься во всех областях.

Отметим, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

Кроме того, на прошлой неделе в Мариуполе шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города. Обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках.

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