В Затоке утром горела база отдыха

В Затоке Одесской области ликвидировали пожар на базе отдыха. В результате сгорели четыре домики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 6:20. На момент прибытия спасателей, горели четыре домики на территории базы отдыха "Феличита". Существовала угроза распространения пламени на другие дома.
Пожарные локализовали пожар в 6:50 и ликвидировали в 7:56 на площади 120 квадратных метров, не допустив распространения пламени.
На базе отдыха проживало 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС.
Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
Фото: в Затоке горела база отдыха (dsns.gov.ua)