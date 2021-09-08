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В Затоці зранку горіла база відпочинку

Автор: Инна Собора

У Затоці Одеської області ліквідували пожежу на базі відпочинку. В результаті згоріли чотири будиночки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло о 6:20. На момент прибуття рятувальників, горіли чотири будиночки на території бази відпочинку "Фелічіта". Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будинки.

Вогнеборці локалізували пожежу о 6:50 та ліквідували о 7:56 на площі 120 метрів квадратних, не допустивши поширення полум'я.

На базі відпочинку проживало 25 осіб, які були евакуйовані до прибуття підрозділів ДСНС.

Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

Фото: в Затоці горіла база відпочинку (dsns.gov.ua)

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Затока