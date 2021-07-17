В Затоке утонул отдыхающий из Черкасской области, его сын - пропал
Фото: в Затоке утонул отдыхающий из Черкасской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня днем, 17 июля, в Затоке (Одесская область) отдыхающий из Черкасской области со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Спустя некоторое время тело мужчины достали из воды. Мальчика ищут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции в Одесской области.
Правоохранители отметили, что тело мужчины достали из воды без признаков насильственной смерти. "Где находится ребенок, устанавливается", - уточнили в полиции.
Причину смерти 49-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай"
Напомним, в Украине с начала года на водоемах погибли 665 человек, среди них 70 - дети.