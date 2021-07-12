ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Смертность на воде в Украине бьет рекорды: за сутки утонули 32 человека

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 июля 2021 11:38
Смертность на воде в Украине бьет рекорды: за сутки утонули 32 человека
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с начала года на водоемах погибли 665 человек, среди них 70 - дети. За последние сутки утонуло 32 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации спасателей, с начала текущего месяца на водоемах погибли 124 украинцев, из них 16 детей.

"Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Однако, даже такая неутешительная ситуация не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения",- говорится в сообщении.

В частности, как сообщают в пресс-центре ГСЧС, зафиксировано:

  • с начала недели - 94 смерти на воде (из них двенадцать детей);
  • с начала месяца - 124 смерти (из них шестнадцать детей);
  • с начала года - 665 смертей (из них семьдесят детей).

Спасатели добавляют, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Ранее стало известно, что найдено тело мужчины, которого искали четверо суток в акватории Киевского водохранилища.

Также РБК-Украина сообщало, что с начала июня на украинских водоемах погибло 196 человек. Из них 35 - дети.

Читайте РБК-Украина в Google News
вода утопление
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью