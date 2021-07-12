Смертность на воде в Украине бьет рекорды: за сутки утонули 32 человека

В Украине с начала года на водоемах погибли 665 человек, среди них 70 - дети. За последние сутки утонуло 32 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации спасателей, с начала текущего месяца на водоемах погибли 124 украинцев, из них 16 детей.

"Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Однако, даже такая неутешительная ситуация не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения",- говорится в сообщении.

В частности, как сообщают в пресс-центре ГСЧС, зафиксировано:

с начала недели - 94 смерти на воде (из них двенадцать детей);

с начала месяца - 124 смерти (из них шестнадцать детей);

с начала года - 665 смертей (из них семьдесят детей).

Спасатели добавляют, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.