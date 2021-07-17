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У Затоці потонув відпочивальник з Черкаської області, його син-зник

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Одеса, Субота 17 липня 2021 21:06
У Затоці потонув відпочивальник з Черкаської області, його син-зник Фото: у Затоці потонув відпочиваючий з Черкаської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні вдень, 17 липня, в Затоці (Одеська область) відпочивальник з Черкаської області зі своїм 13-річним сином пішли купатися в морі. Через деякий час тіло чоловіка дістали з води. Хлопчика шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Нацполиции в Одеській області.

Правоохоронці зазначили, що тіло чоловіка дістали з води без ознак насильницької смерті. "Де знаходиться дитина, встановлюється", - уточнили в поліції.

Причину смерті 49-річного чоловіка встановить судово-медична експертиза. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок"

Нагадавши, в Україні з початку року на водоймах загинули 665 осіб, серед них 70-діти.

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