В Затоке в баре застрелили мужчину. Полиция ввела операцию "Сирена"

В курортном городе Затока в одном из баров произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция ввела операцию "Сирена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области .

" На линию 102 поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

В течение часа правоохранители установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. У него изъяли охотничье ружье, которое предположительно орудие преступления.

Фото: в Затоке в баре застрелили мужчину из охотничьего ружья (od.npu.gov.ua)

Следователи классифицировали инцидент как умышленное убийство. За совершение преступления грозит до 15 лет лишения свободы.