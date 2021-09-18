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В Затоке в баре застрелили мужчину. Полиция ввела операцию "Сирена"

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Затока, Суббота 18 сентября 2021 18:55
В Затоке в баре застрелили мужчину. Полиция ввела операцию "Сирена" Фото: в Затоке в баре застрелили мужчину из охотничьего ружья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В курортном городе Затока в одном из баров произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция ввела операцию "Сирена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"На линию 102 поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

В течение часа правоохранители установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. У него изъяли охотничье ружье, которое предположительно орудие преступления.

Фото: в Затоке в баре застрелили мужчину из охотничьего ружья (od.npu.gov.ua)

Следователи классифицировали инцидент как умышленное убийство. За совершение преступления грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) этого же кодекса.

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