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У Затоці в барі застрелили чоловіка. Поліція ввела операцію "Сирена"

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Затока, Субота 18 вересня 2021 18:55
У Затоці в барі застрелили чоловіка. Поліція ввела операцію "Сирена" Фото: у Затоці в барі застрелили чоловіка з мисливської рушниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У курортному місті Затока в одному з барів сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Поліція ввела операцію"Сирена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

"На лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена", - йдеться в повідомленні.

Протягом години правоохоронці встановили та затримали підозрюваного у скоєнні злочину. У нього вилучили мисливську рушницю, яка імовірно знаряддя злочину.

Фото: у Затоці в барі застрелили чоловіка з мисливської рушниці (od.npu.gov.ua)

Слідчі класифікували інцидент як умисне вбивство. За скоєння злочину загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч.4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж Кодексу.

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