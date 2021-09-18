У Затоці в барі застрелили чоловіка. Поліція ввела операцію "Сирена"

У курортному місті Затока в одному з барів сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Поліція ввела операцію"Сирена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області .

" На лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена", - йдеться в повідомленні.

Протягом години правоохоронці встановили та затримали підозрюваного у скоєнні злочину. У нього вилучили мисливську рушницю, яка імовірно знаряддя злочину.

Фото: у Затоці в барі застрелили чоловіка з мисливської рушниці (od.npu.gov.ua)

Слідчі класифікували інцидент як умисне вбивство. За скоєння злочину загрожує до 15 років позбавлення волі.