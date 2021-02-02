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Приговор Навальному: суд учел время, проведенное под арестом

Автор: Дмитрий Левицкий

Симоновский суд Москвы сегодня отправил оппозиционера Алексея Навального на 3,5 года в колонию общего режима. Однако сидеть он там будет меньше, поскольку суд учел время, проведенное под домашним арестом.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Настоящего времени".

Судья Наталья Репникова заявила, что год, который Навальный провел под домашним арестом по делу "Ив Роше", был учтен по формуле "один за один", поэтому в колонии общего режима оппозиционер будет сидеть 2,5 года.

Суд решил, что Навальный нарушал свои обязательства условно осужденного, напомнив о том, что оппозиционер сообщил правоохранителям о выписке из клиники "Шарите" и проживании в отеле только через два месяца.

В то же время доводы защиты Навального, связанные с решением Европейского суда по правам человека, российский суд нашел несостоятельными.

Напомним, Навального приговорили после того, как он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом. Причастными к отравлению оппозиционера считают спецслужбы России.

Как писало РБК-Украина, перед началом заседания по делу Навального глава Симоновского суда Москвы подал в отставку. Российские СМИ писали, что отставка главы суда не связана с Навальным.

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