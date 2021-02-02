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Дело Навального: председатель суда подал в отставку

Москва, Вторник 02 февраля 2021 12:59
Дело Навального: председатель суда подал в отставку
Фото: Алексей Навальный (twitter com VladlenLos)
Автор: РБК-Украина

Председатель Симоновского районного суда Москвы, в котором рассматривается дело оппозиционера Алексея Навального, подал в отставку. Он сам подал заявление о прекращении полномочий.

Об этом пишет "Коммерсант".

Сообщается, что сегодня Симоновский районный суд рассматривает замену условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. И сегодня же стало известно, что председатель суда Вячеслав Детишин подал в отставку.

Также сообщается, что квалификационная коллегия судей Москвы уже рассматривала его заявление, но решение пока не опубликовано.

В то же время источники "Коммерсанта" утверждают, что отставка Детишина якобы не связана с делом Навального.

Напомним, сегодня возле Симноновского районного суда задержали нескольких сторонников Навального. Судебное заседание по делу Навального проходит в открытом для прессы режиме.

Также сообщалось, что Навального могут приговорить к более чем 10 годам тюрьмы. По информации российских СМИ, этот срок ему светит по делу о мошенничестве с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией".

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