Затишок без компромісів: KAN продовжує створювати домівки мрій

Когось складні часи загартовують і мотивують, а когось - навпаки розбалансовують і виводять з ресурсу. Поки ринок столичної нерухомості стояв на паузі, KAN Development одним із перших відновив будівництво житлових комплексів. Компанія швидко зорієнтувалася, як діяти в умовах нової реальності та адаптувалась під нагальні потреби українців в підвищеній безпеці. Сьогодні Файна Таун та Respublika будуються в темпах, які було важко навіть уявити у березні 2022.

Успіхи KAN наочно демонструють результати будівництва: до кінця 2023 року компанія введе в експлуатацію 17 будинків, робота над якими тривала від початку війни. А це 1003 квартири в житловому комплексі Файна Таун, 976 квартир в Республіці та 569 квартир UNIT.Home. Таким чином, від початку війни і до кінця поточного року буде введено 83 168 м² живого кварталу Файна Таун, 74 880 м² Республіки, а також 73 000 м² UNIT.Home у співпраці з UDP.

Попри безліч перешкод та обмежень воєнного стану, KAN Development продовжує не просто будувати, а створювати широку інфраструктуру можливостей для комфортного життя на території житлових комплексів, чим вкотре підтверджує репутацію надійного забудовника.

Під час війни компанія відновила будівництво шкіл освітньої мережі А+. Мова йде про інженерно-архітектурний колегіум на території Файна Таун з дитсадком, початковою і середньою школами та профільним ліцеєм на 600 учнів, відкриття якого планується у вересні 2024. А також починаємо інженерну підготовку території будівництва флагманської школи А+ на 1800 школярів з обов’язковою професійною освітою в межах житлового кварталу Республіка.

Прямо зараз на території Республіки ведеться активне будівництво зони барбекю для затишних обідів з друзями та спорудження відкритого басейну для тих, хто любить готельний сервіс не відходячи далеко від дому. Двометрові фонтани зі світловим шоу, а також безліч атракцій, які нещодавно створені командою KAN доступні усім жителям Республіки.

Мешканців Файна Таун не здивуєш сухими струмками та різноманітними фонтанами, адже для них - це реальність. Файна Таун став першим столичним комплексом з генерацією штучного туману. Кілька кроків від дому і ти в незвичайному променаді, плаваєш у басейні з підігрівом чи граєшься в мотузковому парку для непосидючої малечі без корків на дорогах та довгих зборів у намаганні нічого не забути.

Завдяки оперативному відновленню робіт у квітні 2022 та прискоренню будівництва, KAN вдалось дотриматися зобов'язань перед інвесторами щодо термінів робіт, які були оголошені ще задовго до війни. Оптимізаційні рішення приймаються швидко, без компромісів щодо високої якості робіт.

За репутацією надійного забудовника стоїть цілий ряд великих і дрібних рішень, які передують урочистому врученню ключів від квартири. Але про такі речі не замислюєшся, якщо інвестував у будівництво перспективного проекту в перевіреного девелопера. Тим не менше виклики будівельної кухні красномовно розкажуть про девелопера.

KAN Development продовжує надавати якісний сервіс з експлуатації вже заселених будинків. Усі рекреаційні, спортивні зони, зони відпочинку та басейни знаходяться у вільному доступі, і працюють у штатному режимі. Дітей щовихідних розважає власна анімаційна команда.

Життя продовжується, поки ми будуємо плани, домівки, стосунки. Ми не маємо одноосібного впливу на макроклімат в якому живемо, але вибір мікроклімату - за нами.

Переїжджай до KAN!