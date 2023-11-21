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Уют без компромиссов: KAN продолжает создавать дома мечты

Вторник 21 ноября 2023 18:12 promo
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Уют без компромиссов: KAN продолжает создавать дома мечты Andrey Avdeenko Photographer

Кого-то сложные времена закаляют и мотивируют, а кого-то, наоборот выводят из ресурса. Пока рынок столичной недвижимости стоял на паузе, KAN Development одним из первых возобновил строительство жилых комплексов. Компания быстро ориентировалась как действовать в условиях новой реальности и адаптировалась под насущные потребности украинцев в повышенной безопасности. Сегодня Файна Таун и Respublika строятся в темпах, которые было трудно даже представить в марте 2022 года.

Успехи KAN наглядно демонстрируют результаты строительства: к концу 2023 года компания введет в эксплуатацию 17 зданий, работа над которыми продолжалась с начала войны. Это 1003 квартиры в жилом комплексе Файна Таун, 976 квартир в Республике и 569 квартир в UNIT.Home. Таким образом, с начала войны и до конца текущего года будет введено 83 168 кв. м жилого квартала Файна Таун, 74 880 кв. м Республики, а также 73 000 кв. м UNIT.Home в сотрудничестве с UDP.

Несмотря на множество преград и ограничений в условиях военного положения, KAN Development продолжает не просто строить, а создавать широкую инфраструктуру возможностей для комфортной жизни на территории жилых комплексов, что в очередной раз подтверждает репутацию надежного застройщика.

Уют без компромиссов: KAN продолжает создавать дома мечты

Во время войны компания возобновила строительство школ образовательной сети А+. Речь идет об инженерно-архитектурном коллегиуме на территории Файна Таун с детским садом, начальной и средней школами, а также профильным лицеем на 600 учеников, открытие которого планируется в сентябре 2024 года.

Также начинается инженерная подготовка к строительству флагманской школы А+ на 1800 школьников с обязательным профессиональным образованием в пределах жилого квартала Республика.

Прямо сейчас на территории Республики активно строится зона барбекю для уютных обедов с друзьями и продолжается сооружение открытого бассейна для тех, кто предпочитает гостиничный сервис, не отходя далеко от дома. Двухметровые фонтаны со световыми шоу, а также множество аттракционов, недавно созданных командой KAN, доступны всем жителям Республики.

Жителей Файна Таун не удивишь сухими ручьями и разнообразными фонтанами, ведь для них это реальность. Файна Таун стал первым столичным комплексом с созданием искусственного тумана. Всего несколько шагов от дома, и вы на необычном бульваре, плаваете в бассейне с подогревом или играете в веревочном парке для активных детей без забот о дорогах и долгих сборах, чтобы ничего не забыть.

Благодаря оперативному возобновлению работ в апреле 2022 и ускорению строительства KAN удалось соблюсти обязательства перед инвесторами относительно сроков работ, которые были объявлены задолго до войны. Оптимизационные решения принимаются быстро, без компромиссов в отношении высокого качества работ.

Уют без компромиссов: KAN продолжает создавать дома мечты

За репутацией надежного застройщика стоит целый ряд крупных и мелких решений, которые предшествуют торжественной передаче ключей от квартиры. Но о таких вещах не задумываешься, если инвестировал в строительство перспективного проекта у проверенного девелопера. Тем не менее, вызовы строительной кухни красноречиво расскажут о застройщике.

KAN Development продолжает предоставлять качественный сервис по эксплуатации уже заселенных домов. Все рекреационные, спортивные зоны, места отдыха и бассейны находятся в свободном доступе и работают в штатном режиме. Детей каждые выходные развлекает собственная анимационная команда.

Жизнь продолжается, пока мы строим планы, дома, отношения. Мы не имеем влияния на макроклимат, в котором живем, но выбор микроклимата - за нами.

Переезжайте в KAN

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