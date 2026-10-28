Засудженого в Україні екс-регіонала затримали у Швеції, куди він приїхав на концерт

Наразі екснардеп перебуває під вартою в центрі тимчасового утримання шведської Міграційної ради.

Чому Святаша затримали у Швеції

Святаш прибув до Швеції 22 жовтня. Під час паспортного контролю його затримала прикордонна поліція. Попри наявність українського та російського громадянства, він пред’явив український паспорт.

За словами адвоката Марка Сафаряна, підставою для відмови у в’їзді стало рішення Польщі про заборону повторного в’їзду його підзахисного. Відповідні дані внесли до спільної бази країн Шенгенської зони.

Захисник вважає рішення політично вмотивованим і заявляє, що утримання Святаша під вартою є безпідставним. За його словами, екснардеп мав необхідні документи для поїздки та пояснив мету свого візиту.

Адвокат також повідомив, що його клієнт готовий якнайшвидше повернутися до Росії приватним літаком.

За що Святаша засудили в Україні

Дмитро Святаш був народним депутатом чотирьох скликань - з 2002 до 2019 року. Він представляв "Партію регіонів" та партію "Відродження".

У 2019 році, за даними українського слідства, екснардеп виїхав до Росії, після чого його оголосили в розшук.

У грудні 2022 року СБУ оголосила Святаша в міжнародний розшук через підозру в посяганні на територіальну цілісність України.

За даними спецслужби, він підтримував російську агресію та закликав жителів окупованих територій співпрацювати з окупантами й отримувати російські паспорти.

Улітку 2024 року Святаша заочно засудили до 12 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії РФ проти України та шахрайство на 2,2 млрд гривень.

За матеріалами справи, упродовж 2008–2014 років він, будучи бенефіціаром групи компаній з автомобільного бізнесу, організував схему неповернення банківського кредиту на суму понад 50 млн доларів. Захист оскаржив вирок, апеляційний розгляд триває.

У травні 2023 року СБУ також повідомила Святашу про підозру в державній зраді.

За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення він передав колишньому нардепу Олегу Царьову інформацію про наслідки російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Царьов, як стверджують правоохоронці, передав ці дані російській стороні.