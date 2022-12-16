Засуджених із Криму відправляють на відбування терміну до РФ, - ЗМІ

Зокрема, Валерію Гольденбергу, засуджену до двох років колонії-поселення за звинуваченням у нарузі над місцем поховання військовослужбовця російської армії, відправили відбувати покарання в колонію в Дагестані, повідомив її адвокат Марлен Халіков.

Також у Дагестан із Криму етапували й Олександра Тарапона, якого засудили до двох з половиною років за антивоєнні листівки з портретом родича - росгвардійця, який воював в Україні.

Також в російські колонії відправлено і семеро активістів "Кримської солідарності" - об'єднання адвокатів, родичів політв'язнів і активістів, що допомагає переслідуванням з політичних і релігійних мотивів. Їх засудив до позбавлення волі на строк від 13 до 19 років у колонії суворого режиму.

Також відомо про ще як мінімум семеро засуджених жителів Криму, яких після вироку було відправлено до російських колоній у Тамбовській, Тульській, Новгородській, Рязанській, Костромській областях, а також у Мордовії.

Адвокат Еміль Курбедінов заявив "Ґратам", що намагається оскаржити етапування жителів Криму в російські колонії відповідно до норм Четвертої Женевської Конвенції, яка забороняє примусово вивозити населення з окупованої території.