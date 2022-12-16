Осужденных из Крыма отправляют на отбывание срока в РФ, - СМИ

Жителей Крыма, приговоренных к лишению свободы по "политическим" статьям этапируют для отбывания в колонии за пределами полуострова. Чаще всего они попадают в места лишения свободы в глубинку России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".
В частности, Валерию Гольденберг, приговоренную к двум годам колонии-поселении по обвинению в надругательстве над местом захоронения военнослужащего российской армии, отправили отбывать наказание в колонию в Дагестане, сообщил изданию ее адвокат Марлен Халиков.
Также в Дагестан из Крыма этапировали и Александра Тарапона, которого приговорили к двум с половиной годам за антивоенные листовки с портретом родственника - росгвардейца, который воевал в Украине.
Также в российские колонии отправлены и семеро активистов "Крымской солидарности" - объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, помогающего подвергшимся преследованиям по политическим и религиозным мотивам. Их приговорил к лишению свободы на срок от 13 до 19 лет в колонии строгого режима.
Также известно о еще как минимум семи осужденных жителях Крыма, которые после приговора были отправлены в российские колонии в Тамбовской, Тульской, Новгородской, Рязанской, Костромской областях, а также в Мордовии.
Адвокат Эмиль Курбединов заявил "Ґратам", что пытается оспорить этапирование жителей Крыма в российские колонии в соответствии с нормами Четвертой Женевской Конвенции, которая запрещает принудительно вывозить население с оккупированной территории.
Как сообщалось, во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения. Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа для улучшения демографии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.