RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Осужденных из Крыма отправляют на отбывание срока в РФ, - СМИ

Фото: осужденных из Крыма отправляют на отбывание срока в РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Крыма, приговоренных к лишению свободы по "политическим" статьям этапируют для отбывания в колонии за пределами полуострова. Чаще всего они попадают в места лишения свободы в глубинку России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

В частности, Валерию Гольденберг, приговоренную к двум годам колонии-поселении по обвинению в надругательстве над местом захоронения военнослужащего российской армии, отправили отбывать наказание в колонию в Дагестане, сообщил изданию ее адвокат Марлен Халиков.

Также в Дагестан из Крыма этапировали и Александра Тарапона, которого приговорили к двум с половиной годам за антивоенные листовки с портретом родственника - росгвардейца, который воевал в Украине.

Также в российские колонии отправлены и семеро активистов "Крымской солидарности" - объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, помогающего подвергшимся преследованиям по политическим и религиозным мотивам. Их приговорил к лишению свободы на срок от 13 до 19 лет в колонии строгого режима.

Также известно о еще как минимум семи осужденных жителях Крыма, которые после приговора были отправлены в российские колонии в Тамбовской, Тульской, Новгородской, Рязанской, Костромской областях, а также в Мордовии.

Адвокат Эмиль Курбединов заявил "Ґратам", что пытается оспорить этапирование жителей Крыма в российские колонии в соответствии с нормами Четвертой Женевской Конвенции, которая запрещает принудительно вывозить население с оккупированной территории.

Как сообщалось, во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения. Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа для улучшения демографии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримБеженцы