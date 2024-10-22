ua en ru
Вт, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заступник Кличка вирішив звільнитися через журналістське розслідування

Україна, Вівторок 22 жовтня 2024 11:06
UA EN RU
Заступник Кличка вирішив звільнитися через журналістське розслідування Фото: Володимир Прокопів (facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)
Автор: Олександр Білоус

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА на час перевірки правоохоронцями фактів, оприлюднених журналістами-розслідувачами Bihus Info. Сам Прокопів написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Кличко повідомив, що звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами щодо Прокопіва.

"А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", – написав розповів Кличко.

Сам Прокопів повідомив, що вирішив залишити посаду заступника Кличка.

"За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на імʼя київського міського голови", - написав він.

Він зазначив, що нього важлива репутація та чесне імʼя родини.

"Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі", - додав він.

Розслідування Bihus Info

Журналісти Bihus Info оприлюднили нове розслідування "Друзі зама Кличка дерибанять Київ: хто, як і за скільки". У ньому стверджується, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Журналісти пишуть, що перед тим як почати отримувати у власність комунальне майно, вони допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.

Володимир Прокопів - заступник міського голови, секретар Київської міської ради, депутат Київради VII-IX скликань. Прокопів є головою фракції "Європейської солідарності" у Київраді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
NEWS
Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела
Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела
DAILY
Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ