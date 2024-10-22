Заступник Кличка вирішив звільнитися через журналістське розслідування

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА на час перевірки правоохоронцями фактів, оприлюднених журналістами-розслідувачами Bihus Info. Сам Прокопів написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

Кличко повідомив, що звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами щодо Прокопіва.

"А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", – написав розповів Кличко.

Сам Прокопів повідомив, що вирішив залишити посаду заступника Кличка.

"За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на імʼя київського міського голови", - написав він.

Він зазначив, що нього важлива репутація та чесне імʼя родини.

"Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі", - додав він.

Розслідування Bihus Info

Журналісти Bihus Info оприлюднили нове розслідування "Друзі зама Кличка дерибанять Київ: хто, як і за скільки". У ньому стверджується, що двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Журналісти пишуть, що перед тим як почати отримувати у власність комунальне майно, вони допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.

Володимир Прокопів - заступник міського голови, секретар Київської міської ради, депутат Київради VII-IX скликань. Прокопів є головою фракції "Європейської солідарності" у Київраді.