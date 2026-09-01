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Заступника командира РДК викрали біля власного будинку: у штабі б'ють на сполох

15:50 01.09.2026 Вт
2 хв
Ще місяць тому він отримав нагороду за службу, а тепер його місцеперебування невідоме
aimg Марія Науменко
Фото: командир РДК Денис Капустін (кадр із відео)

Заступник командира РДК Степан Каплунов кілька днів тому зник біля власного будинку. У штабі заявляють, що досі не знають, де він перебуває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російський добровольчий корпус.

За словами начальника штабу РДК Олександра Фортуни, після зникнення Каплунова, представники РДК звернулися до Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

"Досі ми не отримали жодної чіткої інформації ані про місцеперебування Степана, ані про висунуті йому звинувачення", - заявив Фортуна.

Він додав, що командування РДК продовжує стежити за ситуацією. Про обставини справи також поінформували омбудсменів, а адвокати направили відповідні запити.

Окремо Фортуна звернув увагу на те, що Каплунова нагородили приблизно місяць тому, а тепер, за його словами, він опинився під вартою.

"Якщо Україна - правова держава, а не територія, що скочується в беззаконня та тотальне свавілля силовиків, як, наприклад, Російська Федерація, таке просто неприпустимо", - наголосив начальник штабу РДК.

Нагадаємо, 27 грудня з'явилася інформація про нібито загибель командира РДК Дениса Капустіна на Запорізькому напрямку. Повідомлялось, що він міг загинути внаслідок удару FPV-дрона.

Згодом ГУР спростувало цю інформацію та повідомило, що Капустін живий. У розвідці заявили, що російські спецслужби замовили його вбивство, виділивши на це 500 тисяч доларів. Після спецоперації, яка тривала понад місяць, Капустін залишився живим.

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