Заступника голови Одеського БЕБ затримали за бізнес із росіянами

Заступника керівника територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області було затримано. Він міг вести бізнес із росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
У СБУ не назвали ім'я фігуранта, але, за даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про Олега Скупінського.
У результаті розслідування правоохоронці встановили, що чиновник є співвласником компанії в окупованому Луганську, що займається нерухомістю. Підприємство зареєстроване за законами РФ і сплачує податки до російського бюджету.
Слідство встановило, що фірма здає офіси комерційним структурам і організаціям, які підтримують армію РФ. Крім того, на сайті та в соцмережах компанія публікувала оголошення про збір коштів для російських окупаційних військ.
Разом із чиновником затримали його спільника, якому належить друга половина компанії.
СБУ готує обом підозру за статтею 111-2 КК України - пособництво державі-агресору. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магомедрасулова.
Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, Магомедрасулов організовував постачання насіння Коноплі в Дагестан.
За словами Малюка, аграрний бізнес належав батькові Магомедрасулова, який також вів бізнес із росіянами.