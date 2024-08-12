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Заступника голови Міненерго затримали на хабарі у півмільйона доларів: Галущенко допоміг розкрити схему

Фото: заступника голови Міненерго затримали на хабарі у півмільйона доларів (t.me/nab_ukraine)
Автор: Олександр Мороз

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро України за сприяння міністра енергетики Германа Галущенка викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Зазначається, що за зазначену суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах східного фронту – Покровському.

Окрім заступника міністра до зазначеної оборудки були залучені декілька спільників з енергетичної галузі, за що всі задіяні особи будуть притягнуті до відповідальності.

 

Міністерство невідкладно внесло подання до Кабінету міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде прийнято сьогодні. Відомство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та іншими правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі.

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Служба безпеки УкраїниМіненерго